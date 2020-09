Coup d'État au Mali / : « Il y avait une crise de confiance réelle qui a abouti à ce coup d'État » (Diplomatie France)

Le ministre français de l'Europe et des Affaires Étrangères Jean-Yves Le Drian a chargé l’ex président Malien déchu Ibrahima Boubacar Keïta. Il évoque « la crise de confiance » comme cause du coup d'État.



Dans l'émission « Question Pol » de France Inter, Jean-Yves Le Drian souligne que « la réalité c'est qu’Ibk n'a pas été au rendez-vous des aspirations du peuple. Il y avait une crise de confiance réelle qui a abouti à ce coup d’État. La junte a affirmé sa volonté de poursuivre les

efforts militaires, de respecter les accords de Pau. Maintenant il est souhaitable qu’ils assurent la transition civile pour permettre de nouvelles élections. », a soutenu le ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères de France.