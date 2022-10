Coup d’Etat : Le chef de la junte burkinabè déchu, Damiba, arrivé au Togo.

Le gouvernement togolais a confirmé lundi que le chef de la junte burkinabè déchu, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'était réfugié au Togo après le putsch.



Damiba se trouve au Togo dans l'esprit de l'engagement du pays "à la paix dans la sous-région", a déclaré le ministre togolais de la Communication et porte-parole du gouvernement, Akodah Ayewouadan.



"Le Togo, comme la Cédéao, salue le fait que l'esprit de paix l'ait emporté", a-t-il ajouté en réponse à une question de l'AFP. L'accueil de "M. Damiba fait partie de cet esprit".



Les rues de Ouagadougou étaient calmes lundi après deux jours de tensions marquées par des manifestations antifrançaises.



Le départ de M. Damiba, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en janvier, était réclamé à Ouagadougou par des centaines de manifestants favorables au capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, qui avait annoncé sa destitution vendredi soir.



Après avoir dans un premier temps refusé sa destitution, M. Damiba a finalement accepté de démissionner dimanche, à la suite d'une médiation menée entre les deux rivaux par des chefs religieux et communautaires.



La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a salué dimanche soir les différentes parties burkinabè pour "avoir accepté un règlement pacifique de leurs différends", et annoncé l'envoi d'une délégation à Ouagadougou dès lundi.