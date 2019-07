Coumba Gawlo dans « Couleurs de la vie » : « Les femmes doivent discuter de leurs problèmes et arrêter des solutions elles-mêmes. La religion a un poids lourd sur l’évolution de la femme… »

La deuxième édition du festival du Festival Chant des Linguère a été un vrai succès. Coumba Gawlo Seck qui tire le bilan positif avance que cela a été un véritable moment de partage et d’échange sur la condition de la femme. Cette plate forme qui a réunit des artistes femmes d’ci et d’ailleurs, ont affirmé leur volonté commune de réfléchir et d’agir ensemble pour contribuer, par leurs prestations et autres activités, à l’autonomisation de la femme et la capture du dividende démographique. La chanteuse a la voix d’or réaffirme son engagement a lutter pour que la femme puisse se battre sur le terrain pour prendre son destin en main. Pour la Diva, il faut que les hommes arrêtent de prendre des décisions pour les femmes. Ces dernières doivent aussi se joindre aux hommes pour discuter de leurs problèmes et arrêter elles mêmes des solutions. Selon elle la religion n’a jamais été un frein pour la femme au contraire elle a été la première à la libérer. L’invitée de ce présent numéro de « couleurs de la vie » rappelle dans cette émission le caractère original de cet événement, qui met en évidence la place de la culture dans le développement.