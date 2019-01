« Couleurs de la vie » / Miss Sénégal 2019 : 14 candidates pour la fameuse course à l’écharpe.

Ce samedi 26 janvier au Grand Théâtre de Dakar, la miss Sénégal 2019 sera connue. 14 jeunes filles issues des régions du pays, sont candidates pour la fameuse course à l’écharpe. Elles vont concourir pour le titre de reine de beauté 2019. Cette année beaucoup d’innovations sont apportées par le comité miss Sénégal nouvelle vision. Et parmi celles-ci, le vote du public à travers des SMS comme à l’image de miss France. Qui sera la nouvelle Miss Sénégal ? Votre émission « couleurs de la vie » sur Dakaractu est allée à la rencontre de ces beautés pour vous faire découvrir les visages des 14 miss régionales. Ainsi, en regardant de plus près notre émission, auriez-vous déjà une candidate préférée... Silence ça défile dans les coulisses du Novotel hôtel.