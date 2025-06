Côte d'Ivoire: découverte d'une nouvelle mine d'or "de classe mondiale"

Une nouvelle mine d'or "de classe mondiale" a été découverte dans le nord-est de la Côte d'Ivoire par l'entreprise australienne Resolute Mining Limited, a annoncé le gouvernement ivoirien lundi.



Le secteur minier ivoirien est en plein essor depuis quelques années et le pays a pris une série de mesures pour attirer les investisseurs étrangers.



"Une mine d’or de classe mondiale d'au moins 100 tonnes a été découverte dans le département de Doropo au nord-est du pays", a écrit le gouvernement après un échange entre le Premier ministre Robert Beugré Mambé et le directeur général de Resolute Mining Limited Chris Eger.



"Cette nouvelle découverte est l'une des plus importantes du pays", selon le communiqué.



Le plus grand gisement aurifère de Côte d'Ivoire, situé dans l'ouest et dont la découverte a été annoncée en mai 2024, contient 155,5 tonnes d'or.



Un autre gisement de classe mondiale découvert en 2022 dans l'est permettra la production de 150 tonnes d'or.



"Les investissements sur le projet +Doropo+ sont estimés à 300 milliards de francs CFA" (457 millions d'euros), a indiqué le gouvernement, précisant que l'entreprise envisage d'investir par ailleurs 120 milliards de francs CFA (près de 183 millions d'euros) dans l'exploration minière du pays.



Il a ajouté que l'exploitation de la mine génèrerait "au total 2.857 emplois".



En novembre 2023, le ministre ivoirien des Mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, estimait la production nationale d'or de 2024 à 55 tonnes, contre 41,8 tonnes en 2021, un chiffre déjà en hausse par rapport aux années précédentes.



Le pays possède également du diamant, du fer, du nickel, du manganèse, de la bauxite, du cuivre et a découvert cette année son premier gisement de coltan.



Longtemps centrée sur l'agriculture et notamment la production de cacao, l'économie ivoirienne s'est tournée ces dernières années vers les richesses de son sous-sol, avec la découverte d'importants gisements de minerais, de pétrole et de gaz.



En juin 2024, près de 200 personnes avaient été "légèrement intoxiquées" dans l'Ouest après avoir notamment mangé le poisson d'un fleuve pollué par une fuite d'eau de décantation cyanurée d'une mine d'or.