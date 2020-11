Côte d'Ivoire : Une rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié en perspective.

Un signe de désescalade qui pourrait regagner la Côte d'Ivoire avec cette rencontre qui se profile à l'horizon entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. On se rappelle même d'une rencontre probable entre les deux hommes bien avant les élections présidentielles.



Cette fois-ci, selon la présidence Ivoirienne, "cette rencontre va se dérouler cet après-midi à l'hôtel du Golfe", lit-on sur France24. Il faudra savoir que cela revêt un symbole car, c'est dans ce même hôtel que Henri K. Bédié et l'actuel président de la Côte d'Ivoire se trouvaient dans le cadre de l'apaisement de la crise post-électorale de 2010-2011. Ils étaient même des alliés face au président de l'époque, Laurent Gbagbo.



Avec les tensions politiques qui prennent de l'ampleur dans le pays, cette rencontre est donc bien attendu par tout le pays. La coalition regroupant les partis de l'opposition avait d'ailleurs décidé de mettre en place un Conseil national de transition dont l'objectif, à terme, était de créer un gouvernement de transition.



Cette rencontre permettra alors de renouer avec un dialogue qui a été pendant longtemps, inexistant.