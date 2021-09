Côte d'Ivoire : Une importante réserve de pétrole et de gaz découverte dans les eaux profondes

La Côte d'Ivoire a annoncé ce mercredi 1er septembre 2021, une découverte majeure de pétrole et de gaz naturel au large de ses côtes lors d'un forage effectué par la compagnie italienne d'hydrocarbures ENI en consortium avec Petroci dans le bloc-CI 101.

Les réserves de pétrole et de gaz naturel sont estimées à environ 1.5 à 2 milliards de barils de pétrole brut et à environ 1800 à 2400 milliards de pieds cube de gaz associé