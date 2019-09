Côte d’Ivoire : Me Madické Niang parrain de la 18ème édition de la journée Mame Diarra Bousso

La 18ème édition de la journée Mame Diarra aura lieu ce vendredi 13 Septembre 2019 en Côte d’Ivoire à la salle de la Fondation Félix Houphouët Boigny à Abidjan.

Pour cette année, les mourides ont choisi Me Madické Niang comme parrain de l’événement. Madické Niang est un mouride qui clame et œuvre tous les jours en bon disciple.



Son comportement et sa dévotion envers Serigne Touba et sa confrérie lui ont valu une reconnaissance du Khalife général des Mourides qui l’avait reçu à Touba qui a fait l’éloge de l’avocat en lui témoignant tout son amour et sa considération.



La 18ème édition se déroule ce vendredi en Côte d’Ivoire avec comme marraine Sokhna Bousso Mbacké Bintou Cheikh Abdou Lahad Mbacké et comme invité d’honneur Serigne Cheikh Mbacké Khalife de Serigne Abdou Latif Mbacké Ma Mor Diarra.