Côte d'Ivoire : Le président Macky Sall aux obsèques de Amadou Gon Coulibaly.

Le président de la République du Sénégal a pris part ce mardi 14 juillet à l'hommage rendu en Côte d'Ivoire au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 08 juillet après une crise cardiaque. Après sa descente d'avion, le président sénégalais a été accueilli au Palais présidentiel où se tenait la cérémonie.



A la suite de son homologue ivoirien, Macky Sall s'est incliné devant la dépouille avant le témoignage émouvant de la ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle Kandia Camara et la lecture de l'oraison funèbre par Henriette Diabaté.



La ministre de l'Enseignement technique est revenue sur le parcours du disparu et a ému plus d'un dans l'assistance.



La cérémonie s'est poursuivie avec les honneurs militaires rendus au défunt.



Ensuite, un déjeuner a été offert par le président Ouattara et son épouse ont offert un déjeuner aux Chefs d'Etat et de gouvernements venus témoigner leur compassion à la Cote d'Ivoire suite au décès de Gon Coulibaly.



La Guinée Conakry et le Burkina Faso ont envoyé leurs Premiers ministres tandis que le président français s’est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian.