Cote d’Ivoire : Le Président Ouattara va rencontrer son prédécesseur Laurent Gbagbo le 27 juillet

Le chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara va rencontrer son prédécesseur et ancien rival Laurent Gbagbo le 27 juillet, une première depuis le retour de ce dernier à Abidjan le 17 juin, a annoncé mercredi le porte-parole de la présidence. "Le président Alassane Ouattara recevra Laurent Gbagbo le 27 juillet, au palais de la présidence", a indiqué Amadou Coulibaly, lors d'une conférence de presse. Les deux hommes ont eu "un contact" téléphonique début juillet, a-t-il ajouté. Depuis son retour, M. Gbagbo a rencontré le 10 juillet un autre ancien président et ex-rival, Henri Konan Bédié. Laurent Gbagbo, 76 ans, est rentré en Côte d'Ivoire après son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI) qui le poursuivait pour crimes contre l'humanité au cours des violences post-électorales de 2010-2011.Cette crise qui avait fait plus de 3.000 morts était née de son refus de reconnaître sa défaite à la présidentielle face à Alassane Ouattara.



Avec Africa Intelligence