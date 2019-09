Côte d'Ivoire : La vaccination des bébés et femmes enceintes devient obligatoire

En Côte d'Ivoire, femmes enceintes et nourrissons ont désormais l'obligation de se vacciner lors des campagnes de vaccinations et lors des vaccinations de routine. En effet, un décret allant dans ce sens a été pris en conseil des ministres. Des sanctions sont aussi prévues.



« Malgré une couverture vaccinale en Côte d’Ivoire généralement supérieure à 80%, il a été constaté que de nombreuses cibles, femmes enceintes et enfants, échappent chaque année à la vaccination. Il est maintenant nécessaire de réglementer », a expliqué le porte-parole du gouvernement Sidy Touré à l’issue du conseil des ministres à Yamoussoukro.



Le texte prévoit donc l’obligation pour les bébés de zéro à 11 mois, ainsi que pour les femmes enceintes, de se vacciner. Le gouvernement rappelle la gratuité des campagnes de vaccinations et revendique la disponibilité de ces vaccins dans les sites de vaccinations.



« Ce décret formule des sanctions pour tout parent, tuteur, ou représentant légal qui refuse délibérément d’assurer à son enfant des soins médicaux préventifs et particulièrement la vaccination. Et il punit celui qui vend les vaccins visés par le présent décret », a ajouté le ministre sans préciser la nature des sanctions prévues.



Si la Côte d’Ivoire se targue d’avoir éliminé le tétanos maternel et néonatal, ou la polio, il reste du travail au gouvernement qui a consacré cette année plus de 10 milliards de francs CFA à l’achat de vaccins.



L’augmentation du Produit national brut de la Côte d’Ivoire l’oblige à prendre une part plus importante dans le financement des programmes de vaccination, et va entrainer d’ici 2025 le retrait progressif de l’Alliance globale pour les vaccins, GAVI, qui cofinance ces campagnes.



Source Rfi