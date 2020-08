Côte d’Ivoire : La police cautionne l’agression à la machette, par des groupes favorables au président Ouattara.

Les autorités policières ont finalement décidé de fermer les yeux sur les éventuelles agressions à l’arme blanche dont pourraient être victimes ceux qui manifestent contre le régime en place. Un témoignage exclusif obtenu par Amnesty International, à Abidjan, a trahi ‘’la complicité des policiers qui ont apparemment permis à des groupes d’hommes, qui étaient pour certains armés de machettes et de gros bâtons, d’attaquer des manifestants qui protestaient contre la décision du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat’’.



Dans un entretien exceptionnel, révélé par ladite organisation, et repris par Dakaractu, il est fait état de la révélation à Amnesty International d’un policier qui était de service le 13 août dans le quartier de Yopougon, à Abidjan. Entretien dans lequel, celui-ci aurait déclaré avoir ‘’entendu avec inquiétude ses collègues raconter que la semaine dernière des hommes armés avaient « aidé » la police à disperser des protestataires. Il est en effet ressorti des propos du policier le film des faits. ‘’On nous a envoyés dans un secteur du quartier de Yopougon où nous avons trouvé des barricades et quelques jeunes gens qui scandaient des slogans contre le troisième mandat. Ils n’étaient pas armés. Nous ne sommes pas intervenus parce qu’il n’y avait pas assez de policiers.



Alors que nous tentions de dégager les routes, deux (minubus), un vert et un jaune, remplis de jeunes hommes, et une moto sont arrivés. Des dizaines d’hommes, dont certains étaient armés de machettes et de gros bâtons, sont sortis des véhicules. Ils étaient plus nombreux que les manifestants. Les deux hommes sur la moto se sont approchés de notre chef et ensuite le groupe d’hommes est entré dans le quartier et a commencé à chasser les manifestants’’. Dans ses échanges avec Amnesty internationale, le policier a aussi indiqué que peu après l’arrivée du groupe d’hommes dans le quartier, un manifestant est apparu avec des blessures par arme blanche et a dit qu’il avait été attaqué par des hommes à moto. Des agressions à la machette ou armées confirmées dans plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, renseigne ledit organisme. ‘’Nous avons été choqués quand nous avons compris que leur présence n’était pas fortuite. Quelqu’un les a apparemment informés des secteurs où les forces de sécurité intervenaient. C’est une initiative très dangereuse et je suis vraiment inquiet.



Cela me rappelle deux crises qui ont eu lieu dans le passé, pendant lesquelles des milices ont semé la terreur au sein de la population », a-t-il déclaré à Amnesty International. Un témoin qui s’est confié à Amnesty International, aurait révélé que dès les premières heures de la veille, vers 5 h 30, quand il est sorti de chez lui, dans le secteur de la Sideci du quartier de Yopougon, Carrefour Sgbci, il a vu que des jeunes non armés avaient barricadé la route avec des tables.



Peu après, une Peugeot 406, trois autres véhicules et un minibus blanc sont arrivés, transportant plusieurs dizaines d’hommes en civil armés de machettes, de couteaux et de gros bâtons. Ces hommes sont sortis des véhicules et ont attaqué les jeunes sur la barricade. L’un d’entre eux a été grièvement blessé avec une machette et il a été emmené au centre médical de Bethesda. La police est arrivée peu après et a trouvé les hommes armés, mais elle ne les a pas arrêtés. Le témoin a dit avoir vu d’autres barricades dans le secteur de Niangon Nord de Yopougon. Il a aussi vu environ sept motos et trois véhicules avec des hommes armés de machettes et de bâtons qui enlevaient les barricades. Des policiers étaient présents mais ils n’ont rien fait. Quand les policiers sont partis, les hommes armés les ont suivis avec leurs motos et leurs véhicules. Pour Amnesty international, cette inertie de la police nationale est de trop. ‘’Le fait que la police collabore apparemment, pour la gestion des manifestations, avec des groupes d’hommes armés qui n’ont pas reçu de formation et qui n’ont pas à rendre de comptes, est extrêmement préoccupant’’, a déploré Samira Daoud, directrice pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest à Amnesty International. Pour elle, ‘’cela représente une résurgence alarmante du recours à des agents non officiels du ‘’maintien de l’ordre’’ en Côte d'Ivoire. Et nous avons par le passé documenté de nombreux cas d’atteintes aux droits humains commises par des hommes armés en civil’’. Intervenant, face à situation, Amnesty international a dès lors, invité le gouvernement du président Ouattara à sonner la fin de la récréation. ‘’Nous demandons aux autorités ivoiriennes d’empêcher immédiatement ces groupes armés de commettre d’autres forfaits. Les autorités doivent mener une enquête exhaustive, efficace et impartiale sur les allégations d’atteintes aux droits humains commises par ces hommes, et sur la complicité apparente de la police. Les responsables présumés doivent être déférés à la justice et jugés dans le cadre de procès équitables par des tribunaux civils de droit commun’’. À noter que selon la même source, plusieurs personnes ont été interpellées dans la nuit du 15 août dernier. Il s’agit notamment de Pulchérie Gbalet, présidente d’Alternative citoyenne ivoirienne (Aci), une coalition de 40 organisations de la Société civile ayant organisé les manifestations et deux de ses collègues, arrêtés et emmenés dans un centre de détention non officiel de Sebroko à Abidjan. Idem pour la journée du 13 août. Journée au cours de laquelle ‘’des hommes armés ont aussi attaqué un autre membre d’ACI à Anyama-Adjame, à une dizaine de kilomètres d’Abidjan, alors qu’il protestait. Cet homme a par la suite été arrêté par la police pour avoir protesté puis il a été relâché. Au finish, rien que ce même jour, la police a arrêté cinq membres du parti d’opposition Gps qui se rendaient à un point de rassemblement pour les manifestants dans le quartier de Cocody à Abidjan. Selon le ministre ivoirien de la Sécurité et de la Protection civile, le Général Vagondo Diomande, quelque 70 personnes ont été arrêtées entre le 10 et le 14 août pour « troubles à l'ordre public, incitation à la révolte, violence sur les forces de l'ordre et destruction de biens d'autrui ». Des arrestations qui ont fait réagir Amnesty International et qui l’ont poussé à demander ‘’aux autorités de libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées alors qu’elles n’avaient fait qu’exprimer leurs opinions politiques ou alors qu’elles avaient simplement organisé des manifestations pacifiques ou participé à de tels rassemblements. Le ministre a également confirmé que cinq personnes avaient été tuées dans plusieurs régions du pays au cours des manifestations. Il s’agit de trois à Daoukro, une à Gagnoa et une autre à Bonoua. Quant aux blessés, ils sont chiffrés à plus de 100 personnes, dont 10 policiers et 02 gendarmes...