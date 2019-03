Côte d'Ivoire : La « quinzième région » réclame un ministre de la Diaspora

Ils étaient 10.200 électeurs à avoir participé au scrutin du 24 février en Côte d'Ivoire où le candidat Macky Sall est sorti largement vainqueur. Mamadou Moustapha Diop, membre du Conseil économique social et environnemental/diaspora Côte d'Ivoire tire un bilan satisfaisant des élections dans ce pays avant d'interpeller le président Macky Sall à redoubler d'efforts pour satisfaire les doléances des sénégalais de l’extérieur. Et parmi les chantiers qui attendent le chef de l’État, la création d'un ministère des sénégalais de la diaspora est réclamé pour mieux prendre en considération les aspirations de ces sénégalais qui vivent ailleurs, surtout en terme de papiers administratifs. Mamadou Moustapha Diop appelle aussi l'opposition à répondre favorablement à l'appel du président pour un dialogue politique, car selon lui, c'est important pour préserver les acquis et c'est ce même dialogue qui a sauvé la Côte d'Ivoire du chaos.