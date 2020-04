Côte d’Ivoire : Hamed Bakayoko déclaré guéri du coronavirus.

Le jeudi 16 avril 2020, j’ai été déclaré guéri après les tests de contrôle au Covid-19, suite à un confinement et au respect du protocole médical prescrit par les médecins.



Je rends grâce à Dieu pour cette guérison.



Je remercie le corps médical et paramédical de notre pays sans oublier tous les acteurs de la lutte contre le Coronavirus.



J’exprime ma reconnaissance et ma gratitude à tous ceux et celles qui m’ont soutenu à travers de nombreux témoignages.



Cela m’a été d’un grand réconfort.

Restons mobilisés et engagés contre cette pandémie.



J’invite une fois de plus les uns et les autres au strict respect des mesures sanitaires et des décisions prises par le Président de la République et le Gouvernement.



J’ai une pensée pour toutes les personnes qui, en Côte d’Ivoire ou ailleurs dans le monde luttent contre la maladie à COVID-19.

Je leur adresse mes vœux de meilleure santé .



Que Dieu nous garde.