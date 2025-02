Côte d'Ivoire: Gbagbo veut se battre pour une présidentielle "juste"

L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025, a plaidé samedi lors d'un meeting à Abidjan pour que le scrutin soit organisé de façon "juste" et "dans la paix".



M. Ggagbo, 79 ans, est pour l'heure radié des listes électorales et donc inéligible en raison d'une condamnation pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010-2011.



S'il n'a pas directement évoqué son cas personnel samedi, il a dressé une liste de conditions à remplir pour que l'élection se passe pacifiquement selon lui.



Devant quelques milliers de militants rassemblés sur une place du sud d'Abidjan, il a notamment appelé à la mise en place d'une commission électorale indépendante, jugeant l'actuelle inféodée au président Alassane Ouattara.



Il a également souhaité une large révision des listes électorales pour que les inscrits soient uniquement "des citoyens ivoiriens", en sous-entendant la présence actuelle de citoyens étrangers.



Dans un discours sans notes d'une quarantaine de minutes, il a aussi demandé un débat démocratique apaisé, estimant que les voix hostiles au pouvoir sont aujourd'hui réprimées en Côte d'Ivoire.



A ses côtés sur scène se trouvaient Damana Pickass et Justin Koua, deux cadres de sa formation politique, le Parti des peuples ivoiriens - Côte d'Ivoire (PPA-CI) qui risquent une condamnation à vingt ans de prison.



Ils sont respectivement accusés dans deux procès distincts d'avoir eu un rôle dans l'attaque d'un camp militaire en 2021 et d'avoir semé le trouble en 2020 après la réélection de M. Ouattara pour un troisième mandat. Le verdict sera rendu mercredi dans les deux affaires.



Le PPA-CI estime qu'il s'agit de procès politiques.



"Si on veut une élection dans la paix, la tranquillité, il faut qu'on arrête de brimer ceux qui professent un point de vue contraire à ceux qui sont au pouvoir", a lancé M. Gbagbo samedi, sous les ovations de ses partisans.



Actuellement inéligible en raison de sa condamnation à vingt ans de prison, Laurent Gbagbo a été gracié par le président Ouattara en 2022, mais pas amnistié ce qui empêche sa réinscription sur la liste électorale.



Plusieurs candidats sont également sur la ligne de départ pour la présidentielle du 25 octobre 2025.



Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, opposition) devra trancher entre son président Tidjane Thiam et l'ex-ministre du Commerce Jean-Louis Billon, tous deux déclarés.



L'ex-épouse de Laurent Gbagbo, Simone Ehivet Gbagbo, a également annoncé sa candidature et l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan (2000-2003) a été investi par le Front populaire ivoirien (FPI).



Le président Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, n'a pas encore déclaré s'il allait briguer un quatrième mandat mais s'est dit en janvier "désireux de continuer à servir son pays".