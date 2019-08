Côte d’Ivoire : Didier Drogba vise la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

Moins d'un an après avoir officialisé sa retraite en tant que joueur, Didier Drogba continue de faire parler de lui dans le milieu du football. Il y a quelques semaines, la star ivoirienne de 41 ans avait été nommée conseiller spécial du président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad.



Lundi 19 août, le journal L'Équipe a dévoilé qu'il s'était également porté candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Selon plusieurs sources, dont des médias locaux, il aurait déposé un dossier en ce sens auprès de l'instance. Une information qui confirme un peu plus l'intérêt avéré de l'ancien attaquant de Chelsea et de l'OM pour le poste, qui sera remis en jeu en décembre prochain.



Drogba y réfléchissait "de plus en plus"



Sur RFI, Drogba avait déjà reconnu qu'il était attiré par le poste. "Je veux m’impliquer davantage. J’y réfléchis de plus en plus. Je connais le football ivoirien, j’ai joué en sélection pendant des années et je me suis investi dans le football ivoirien ces derniers temps… Je n’ai pas encore pris ma décision, mais si toutes les conditions sont réunies, pourquoi pas ?", avait-il déclaré, le 9 août dernier.



La liste des prétendants à la succession du contesté Augustin Sidy Diallo n'a pour l'heure pas été dévoilée par la FIF, mais Drogba devrait faire partie d'une liste qui comprendra un autre ancien international ivoirien, en la personne de Bonaventure Kalou, ancien joueur du PSG élu depuis maire de la ville de Vavoua, en octobre 2018.