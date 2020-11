Côte d’Ivoire : Des proches du Président Bédié auraient été arrêtés

Porté à la tête du Gouvernement de transition mis en place par l’opposition ivoirienne, Henri Konan Bédié paie ce pied de nez au régime de Ouattara. Pas moins de cinq de ses proches ont été arrêtés ce soir, indique dans une note brève Jean-Baptiste Kouamé, Secrétaire de séance du PDCI.



Pour rappel, plus tôt dans l’après-midi, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme Sansan Kambile avait regretté la mise en place de cet organe de transition devant se substituer aux institutions républicaines légalement établies. Et avait prévenu que ces faits sont prévus et punis par la loi pénale.



Le Gouvernement avait même saisi le Procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux, les auteurs et les complices de ces infractions, avait-il aussi déclaré. En plus des arrestations, les forces de l’ordre ont signifié au Président Bédié qu’il était en résidence surveillée. Le personnel de maison a été libéré après contrôle, conclut la même source...