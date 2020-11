Côte d’Ivoire - Dégel des relations entre l’ex et l'actuel Président : Alassane Ouattara octroie un passeport diplomatique à Laurent Gbagbo

En Côte d’ivoire, quelques jours après la proclamation des résultats officiels de la Présidentielle qui donne le Président sortant Alassane Ouattara vainqueur, le dégel des relations entre ce dernier et l’opposition se poursuit. Après avoir rencontré Bédié son principal opposant, il y a quelques jours, « Africa intelligence » révèle qu’Alassane Ouattara aurait octroyé un passeport à Laurent Gbagbo. À en croire ces derniers, cela ouvrirait la voie à un retour de l'ancien président ivoirien en Côte d'Ivoire après neuf ans d'absence. Un acte qui serait la résultante des négociations entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, le 11 novembre dernier, lors de leur tête à tête au Golf Hôtel, suite au coup de fil du Président Gbagbo à Hamed Bakayoko pour « apaiser la situation ». Laurent Gbagbo devrait donc faire son retour à Abidjan courant Décembre 2020, selon toujours la publication.



Nos confrères d’Ivoire Net de rappeler que Gbagbo, acquitté par la Chambre Préliminaire 1 de la Cour Pénale Internationale, le 15 janvier 2019, avait été finalement mis en liberté conditionnelle 15 jours plus tard par la Chambre d'Appel de ladite Cour. Alors que la procédure suit toujours son cours à La Haye, les conditions de restrictions imposées à l'époux de Simone Gbagbo ont été levées le 28 mai 2020 lui permettant dans le même temps de pouvoir retourner au bercail. Depuis plus de 3 mois, l'ancien chef de l'État ivoirien avait dépêché ses avocats auprès du Greffe de la CPI afin de récupérer son passeport car étant arrivé à expiration. Ses deux demandes, une pour un passeport diplomatique et une autre pour un passeport ordinaire sont jusqu'à ce jour restées infructueuses...