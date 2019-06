Côte d’Ivoire : Cinq Accords de coopération signés entre Alassane Ouattara et Macky Sall

En Côte d’Ivoire pour une visite de 3 jours, le Président Macky Sall et son homologue Alassane Ouattara ont signé cinq accords de coopération portant sur l’habitat social, les échanges cinématographiques, le commerce ainsi que sur l’énergie et le pétrole. C’était au cours d’un entretien entre les deux hommes au Palais de la Présidence de la République. L’entretien a aussi porté sur la coopération bilatérale, les questions régionales et internationales ainsi que sur plusieurs sujets d’intérêt commun.

Le Chef de l’État Ivoirien a réaffirmé son engagement à œuvrer au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal dans tous les domaines. Le Président Macky Sall, à son tour, a salué le leadership du Président Alassane Ouattara «qui incarne la voie de la sagesse et constitue pour l’Afrique de l’Ouest un motif de grande fierté ».