Côte d'Ivoire / Cérémonie officielle du Magal de Grand Bassam : Forte mobilisation des autorités religieuses.

Le Magal de Grand Bassam a vécu ce 28 août 2022. Cet événement marque le passage de Cheikh Ahmadou Bamba sur le chemin de l'exil au Gabon.



La cérémonie officielle a réuni les autorités religieuses de Touba et celles de Côte d'Ivoire, la communauté sénégalaise à Abidjan et ailleurs, les talibés entre autres.



Elle a été présidée par Serigne Mouhamadane Mbacké Ibn Cheikh Abdoul Ahad Mbacké aux côtés de son frère Serigne Mourtala (coordinateur général du Magal de Grand Bassam).



L'État du Sénégal a dépêché une forte délégation avec à sa tête Serigne M. Diène (conseil spécial du président de la République), Serigne Fallou Fall (Ambassadeur itinérant), le consul général du Sénégal en Côte d'Ivoire, Mouctar Bélal Ba, Serigne Abdoul Mbacké Bara Dolly etc...



La journée d'aujourd'hui est dédiée à Abdoulaye Dia de Senico et à Sokhna Momy Kébé.



Serigne Cheikh Oumy Ibn Serigne Fallou Mbacké, Serigne Bassirou Khadim Awa Ba, Serigne Abo Khadim Awa Ba, Sokhna Baly Mountakha, entre autres autorités religieuses étaient également présentes...