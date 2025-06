Cossuel, NSIA, Senelec : un trou de 2,2 milliards dans les câbles !

La banque NSIA a prélevé plus de 2 milliards de FCFA sur les comptes de Senelec, en vertu d'une garantie controversée accordée au Cossuel en 2020. Une affaire à haut voltage révélée par Libération.C’est un court-circuit financier qui fait des étincelles à la Senelec. Selon les révélations du quotidien Libération, la société nationale d’électricité a vu l’un de ses comptes être ponctionné de 2 206 682 747 FCFA par la NSIA Banque. Ce prélèvement est intervenu en exécution d'une garantie jugée scandaleuse, accordée au Cossuel (Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l’électricité) en septembre 2020.Les faits remontent au 29 septembre 2020, date à laquelle la Senelec, sous la houlette de son ancienne direction, signe un document référencé Nbs/Corp/Ds/290922020. Par cet acte, la société nationale se porte garante à première demande, auprès de la NSIA Banque, d’un financement destiné à permettre au Cossuel de lancer ses activités de contrôle et de certification des installations électriques domestiques et publiques. La garantie portait alors sur un montant faramineux de 3,3 milliards de FCFA.Mais selon Libération, le Cossuel n’a pas respecté ses engagements contractuels vis-à-vis de la banque. Résultat : NSIA Banque a actionné la garantie et a commencé à puiser directement dans les comptes de la Senelec. À la date du 10 avril 2025, les appels à garantie cumulés, ainsi que les commissions associées, atteignent la somme colossale de 2,2 milliards de FCFA.La nouvelle direction générale de la Senelec, visiblement prise de court par cette « bombe à retardement », tente aujourd’hui de reprendre le contrôle. Elle a saisi la justice avec une sommation-assignation contre NSIA Banque, demandant l’annulation pure et simple de la garantie accordée. La société publique réclame également le remboursement total de la somme prélevée, estimant que l’engagement pris par son ancienne direction est nul et de nul effet.