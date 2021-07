Cosafa Cup : Les lions locaux de Joseph Koto battus en finale par les Bafana-Bafana aux tirs au but (4-5).

Les lions locaux de football invités à cette compétition réservée aux sélections de l'Afrique australe, se sont inclinés en finale de la coupe Cosafa face à l’Afrique du Sud, ce dimanche 18 juillet (0-0,4-5 aux tirs au but). Le Sénégal reste la deuxième équipe, pour sa première participation à ce tournoi.



L'Afrique du Sud gagne sa cinquième coupe de Cosafa, et durant tout le tournoi, les Bafana-Bafana n’ont encaissé aucun but...