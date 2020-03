Coronavirus, vers de nouveaux réflexes pour lui barrer la route (Par Gallo Thiam)

Avec l’épidémie de coronavirus, se serrer la main est quasiment interdit. il faut changer de comportements, contraints sommes-nous, à délaisser bises, poignées de mains. A la place du salut traditionnel, ce vieux réflexe, il nous est recommandé d’autres alternatives, celles-ci plus ou moins adaptées. Chacun sait qu'ici, au Sénégal, ce ne sera pas si simple, du tout, d'arrêter de se serrer la main. Nos réalités sont autres. Avec nos salamaleks profondément ancrés dans us et coutumes, nous aurons du mal à nous y faire, surtout au cours des grandes concentrations de personnes, tels gamous, décès, baptêmes, mariages, galas et boîtes de nuits etc. En sus, il faut se laver les mains très régulièrement et attentivement, utiliser des mouchoirs jetables et les jeter ensuite, éternuer et tousser dans son coude. Ces consignes de sécurité vont être à la mode, et pour combien de temps encore.







Dans la société sénégalaise, africaine en particulier, se serrer la main est un réflexe ancien devenue même une exigence. Comment qualifié le ministre qui en Conseil ou l'imam à la mosquée se refuserait, en temps de paix, de serrer la main à ses collègues ou compagnons. C'est vous montrer à quel point qu'il est compliqué, trop même, de se dégager de ce réflexe vieux comme le monde. La poignée de main fait partie de ces normes sociétales érigées en règles à ne jamais transgresser, sinon l'on s'auto-exclut à cette société. Pire qu'un pêché, le fait de ne pas serrer une main tendue est négativement jugé par son prochain.







Chez nous africains, se donner une poignée de main est une convention toute particulière qui marque l'identité d'un individu, son appartenance à un groupe. Cet acte qui consiste à serrer la main d'un ami, d'un frère est une manière d'être, qui valorise le vivre-ensemble et renforce les relations entre des membres d'une composante organique donnée. Le contraire est souvent très mal vu. Et comme le dit , Dominique Picard, refuser la main tendue, la violence du geste, peut être considérer doublement comme un signe de mépris et de désaccord profond.