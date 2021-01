Coronavirus : un nouveau variant détecté au Japon.

Alors que le monde scientifique semble perdu face à l'apparition de deux nouveaux variants du coronavirus apparu au Royaume Uni (B117 ) et en Afrique du Sud ((V2), une autre souche a fait son apparition au Japon.



Selon France infos relayé par plusieurs médias, ce nouveau variant du covid-19 a été détecté sur quatre individus revenant d'un séjour au Brésil. Parmi ces personnes, figurent deux enfants. Le groupe est rentré du Brésil le 2 janvier dernier après un séjour dans l'État de l’Amazonie. Pour l'heure, on ne sait rien de leur nationalité. Lors de leur contrôle au Japon, trois des quatre patients présentaient des symptômes.



Les autorités brésiliennes ont annoncé une étude du séjour des quatre individus pour identifier de possibles

contacts.



Si sur les deux variants vus en Grande Bretagne et dans le sud du continent africain, une mutation nommée N501Y qui décuplerait la capacité de transmission du virus a été détectée, il n'en est pas de même pour la nouvelle souche du Japon. Du moins pas pour le moment.



L'institut japonais de recherches sur les maladies infectieuses affirme pour l'instant ne pas être en mesure de se prononcer sur une quelconque contagiosité plus virulente de cette nouvelle souche.