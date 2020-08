Coronavirus : le traçage des personnes mortes de la Covid-19 montre qu’elles ont toutes été à des cérémonies funéraires, selon le directeur de l’hôpital Principal

C'est une information peu rassurante pour les sénégalais. Selon le directeur de l’hôpital Principal de Dakar, la morgue est l'endroit le plus à risque concernant la propagation du coronavirus. Les lieux de cérémonie de levée des corps et les cimetières présentent le plus grand risque d'infection, si l’on en croit le Dr Mame Thierno Dieng.



« Comme la plupart des malades du coronavirus sont décédés à l’hôpital Principal de Dakar, nous avons pu faire la traçabilité. Ils se sont tous infectés dans les cérémonies funéraires, c’est-à-dire les cérémonies de levée de corps, les enterrements, etc. Le lieu d’infection est corrélé également au profil sociodémographique », a-t-il révélé.



Le Docteur a fait savoir que le traçage des personnes mortes de la Covid-19 montre qu’elles ont toutes été à des cérémonies funéraires, où elles auraient chopé le virus.