Coronavirus : la Corée du Sud envoie ses premiers tests vers les Etats-Unis

Des entreprises sud-coréennes ont adressé ce mardi aux Etats-Unis de premières cargaisons de tests pour aider Washington dans la lutte contre le nouveau coronavirus, en réponse à une requête du président américain Donald Trump.

Les firmes ont obtenu le mois dernier l'approbation provisoire de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour les exportations, après que le président américain Donald Trump a exprimé l'espoir d'importer du matériel médical « made in Korea » pour lutter contre la pandémie de Covid-19 lors d'un appel téléphonique avec le président Moon Jae-in.

Un avion-cargo américain a décollé donc ce mardi de l'aéroport sud-coréen d'Incheon à destination de l'Etat américain du Maryland, avec à son bord des tests fabriqués par deux sociétés sud-coréennes.



Le fabricant sud-coréen SD Biosensor avait déclaré à l'AFP le mois dernier qu'il produisait 350 000 tests par jour et qu'il était sur le point de passer à un million de tests par jour.



La Corée du Sud a enregistré un peu plus de 10.500 cas de Covid-19, dont 70% sont des patients désormais rétablis.





Un nombre croissant de pays ont récemment sollicité Séoul pour les aider à sécuriser les kits de test et autres fournitures de quarantaine, car les efforts de confinement de la Corée du Sud ont commencé à porter leurs fruits, avec son nombre quotidien de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 autour de 50 ces derniers temps.





Mercredi, le chancelier britannique de l'Echiquier, Rishi Sunak, a aussi dit espérer que le Royaume-Uni augmentera ses achats de kits de test sud-coréens pour le Covid-19 lors d'un entretien téléphonique avec son homologue de Séoul, Hong Nam-ki.



Hong a déclaré qu'il enverrait au Royaume-Uni la fiche d'information qui inclut les mesures de quarantaine et économiques contre le virus après que Sunak a demandé quelle est la clé de l'efficacité de la politique de quarantaine de la Corée du Sud dans la lutte contre le virus.



La Corée du Sud a testé plus de 486.000 personnes depuis janvier, date à laquelle elle a rapporté son premier cas d'infection au Covid-19. Les dépistages rapides et efficaces ont incité d'autres pays à poursuivre la stratégie de Séoul pour contenir le virus et conduit à l'exportation de kits de test et d'équipements médicaux.



Les Etats-Unis eux comptent le nombre de cas de Covid-19 le plus élevé au monde et le plus grand nombre de décès liés à la maladie, plus de 22 000.