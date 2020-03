Coronavirus et état d'urgence : "Les sénégalais doivent mesurer la gravité de la situation actuelle" (Adji Mbergane Kanouté, Députée)

La Députée et présidente de l'Union pour le développement du Sénégal Authentique (Uds/A), Mme Adji Mergane Kanouté, est d'avis que tout citoyen doit respecter les mesures prises par l'autorité pour éviter la propagation de la maladie du Coronavirus. Et si tel n'est pas le cas, la violence exercée sur les récalcitrants au couvre-feu pourrait être bien justifiée par la gravité de la situation.



"La situation est alarmante pour ne pas dire grave. Et les Sénégalais doivent mesurer la gravité de la situation actuelle que traverse le monde et le Sénégal en particulier. Ce qui dit que nous devons respecter scrupuleusement les mesures sanitaires et les décisions prises par l'État. Car il y va de notre survie", a souligné la parlementaire.



De l'avis de la députée, "le couvre-feu donne certains pouvoirs aux forces de l'ordre et leurs actions sont en conformité avec la loi. Il revient à cet effet aux citoyens sénégalais d'être responsables et de savoir que l'autorité que l'homme de tenue exerce sur lui est salvatrice dans la mesure où c'est pour nous protéger contre ce tueur froid et invisible qui est le Covid-19".