Coronavirus et changement de comportements : Des attitudes « réflexes » notées chez certains sénégalais.

Le coronavirus ne cesse de se propager et à une vitesses extraordinaire. Et pour se protéger de cette maladie, les citoyens sénégalais ont commencé par l'adoption de nouveaux comportement d'auto-protection. L'usage des masques, des gants et des gels désinfectants sont devenus une routine habituelle pour certains ou encore des attitudes « réflexes », comme la manière de se saluer. Cependant, ces nouvelles habitudes adoptées par la population pour se prémunir de cette maladie, sont à pérenniser de l'avis de certains citoyens.

Reportage...