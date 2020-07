Coronavirus : comment le virus provoque la perte de l'odorat et du goût (Etude)

La perte de l'odorat et du goût sont les symptômes les plus courants du nouveau coronavirus. Au Sénégal, plus de la moitié des affectés ont présenté ces signes. Lors de la présentation du bilan des quatre mois de lutte contre la pandémie, le responsable de la prise en charge médicale des malades covid-19, a bien fait de le rappeler. Mais que sait-on jusque-là de la façon dont ces symptômes sont provoqués par le SARS-COV-2 ?



Des chercheurs de la prestigieuse université de Harvard se sont penchés sur la question et ont pu déterminer les voies par lesquelles le virus s’incruste dans le corps humain pour provoquer la perte de l’odorat et celui du goût.



Selon les résultats de cette étude publiée le 24 juillet dernier, le virus infecte la cavité respiratoire, en passant par l’enzyme ACE2 qui sert ainsi de porte d’entrée. « Composé de plusieurs types de cellules, comme les cellules souches et les vaisseaux sanguins, son rôle dans notre corps est complexe et essentiel. Mais elle fournit au coronavirus une véritable porte d’entrée pour pénétrer dans notre corps », explique le Huffingtonpost. L’étude établit par ricochet que les voies respiratoires sont les principales cibles du virus.



Cette question réglée, il reste celle de la perte permanente de l’odorat. Des patients guéris du coronavirus se plaignent d’avoir des difficultés à retrouver leur sens olfactif.



Selon la presse lu à Dakaractu, « cela s’explique en partie par le fait que la pandémie n’a pas duré assez longtemps ».



Après avoir constaté que 40% d’un groupe de 220 patients atteints de coronavirus aux États-Unis, avaient perdu le sens de l’odorat, les professeurs Nicholas Rowan et Daniel Coelho s’attendent à ce qu’une bonne partie perde à jamais cette fonction en raison du lien qui existerait entre l'anosmie, la dépression et l'anxiété.



Cependant Rowan, professeur adjoint de chirurgie Oto-rhino-laryngologique de la tête et du cou à l’Université John Hopkins de Baltimore, cité par webmd.com, préconise de renifler des huiles essentielles et d'autres parfums pour retrouver le sens de l'odorat.