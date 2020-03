Coronavirus au Sénégal / Le président de la République Macky Sall se prononce ...

Le président Macky Sall a parlé sans s'attarder outre mesure, sur le point santé et hygiène qui fait l'objet de toutes les conversations lors de la cérémonie d'inauguration du complexe El Hadj Bibi Ndiaye. Il s'agit du Coronavirus, la pandémie mondiale qui a enregistré un nombre plus qu'inquiétant de morts. À cet effet, il estime que "nous devons prendre le coronavirus très au sérieux. L’Afrique est en train d'être un foyer et j'invite la communauté nationale à s'approprier des recommandations faites par l'Organisation mondiale de la santé." Il saluera par le coude et appelle à ce qu'on évite les rassemblements...