Coronavirus au Sénégal : Le nombre de patients guéris égale celui des cas sous traitement.

La situation épidémiologique fait état ce dimanche, de 110 nouveaux cas positifs sur 1024 tests réalisés dont 98 cas contacts suivis et 12 cas issus de la transmission communautaire.

À voir la situation globale, depuis le début de l'épidémie dans le pays, 3.645 cas sont dénombrés dont 1.801 guéris (40 nouveaux ce dimanche) et 1.801 malades dans les différents centres de traitement dans le pays.



Il faut noter que précédemment, c'est à dire hier, 1.761 patients ont été décomptés guéris et 1.731 sous traitement. C'est pour ainsi constater que progressivement une légère augmentation des cas de guérison est observée et c'est d'aulleurs, ce qui a permis aujourd'hui, d'avoir un nombre qui égale celui des patients sous traitement.



Cela ne voudrait certainement pas dire qu'il faut se mettre à l'idée que l'épidémie tend à disparaître car, même si l'évolution des cas guéris est relativement revue à la hausse, le nombre de cas au niveau des centres de traitement signifie que les efforts de guerre doivent être maintenus, car, le pic n'étant toujours pas atteint et les cas graves, toujours inquiétants.