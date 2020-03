Coronavirus au Sénégal : Le RUR encourage le Chef de l’Etat, félicite le ministre de la Santé et décerne un satisfecit au Pr Moussa Seydi.

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance Pour la République (APR), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution tient à féliciter vivement le Président de la République, Son Excellence Macky SALL pour les mesures hardies prises dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de l’épidémie du Covid-19 ou coronavirus.







Le RUR apprécie en effet positivement les décisions importantes prises et les moyens considérables mobilisés à l’issue du Conseil présidentiel consacré à la prise en charge urgente du risque d’épidémie. Il lance un appel à la mobilisation générale des acteurs, à la vigilance et à l’application stricte des mesures d’hygiène et de propreté pour endiguer voire arrêter tout risque de propagation de la maladie.







Le RUR félicite le ministère de la santé et l’ensemble du personnel médical pour les premiers succès contre la maladie et les encourage à continuer le combat dans la sérénité, la rigueur et la transparence.







Le RUR tient à féliciter particulièrement le Professeur Moussa Seydi chef du service des maladies infectieuses du CHU de Fann, symbole d’une Afrique qui gagne et qui fait aujourd’hui la fierté de l’Université sénégalaise.







Le RUR se réjouit par ailleurs des mesures académiques et sociales prise par le Président de la République en faveur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et encourage le Gouvernement à accélérer l’achèvement des importants chantiers des Universités publiques.







Le RUR lance un appel à l’ensemble de la communauté universitaire pour une année académique paisible et performante au regard des efforts énormes consentis par le Gouvernement en termes d’infrastructures, d’équipements, de salaires et de bourses pour les enseignants chercheurs, les Personnels administratifs, techniques et de service et les étudiants.







Le RUR félicite le Chef de l’Etat pour les brillants résultats enregistrés par l’économie sénégalaise et reconnus par nos compatriotes et la communauté internationale, très confiants à propos de l’amorçage positif de la deuxième phase du PSE (PAP2) et la poursuite de la transformation structurelle de notre économie pour un développement durable et inclusif.







Le RUR exhorte le Président de la République Son Excellence Macky SALL, d’être exclusivement à l’écoute des citoyens sénégalais notamment les femmes, les jeunes pour réaliser son rêve de faire du Sénégal un pays émergent dans une Afrique forte, unie et prospère.







Fait à Dakar, le 09 mars 2020



Pr. Moussa BALDE Coordonnateur du RUR MAER / PCD KOLDA