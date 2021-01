Coronavirus au Sénégal : 573 nouveaux cas et 19 de décès enregistrés entre samedi et dimanche.

La virulence et la dangerosité du virus de covid-19 ne cesse de gagner des proportions inquiétantes. Le ministère de la santé et de l'action sociale, dans sa séance journalière de communiqués relatifs au nombre de cas de contamination, a donné en deux jours, 19 cas de décès liés à la covid-19.



Cela montre encore le niveau que cette pandémie a atteint et qui ne laisse aucune excuse aux sénégalais, contraints de se conformer aux règles sanitaires établies.



En plus du nombre de décès, 573 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés entre samedi et dimanche.