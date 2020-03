Coronavirus au Sénégal : Le cri de cœur des taximen de Dakar.

La maladie du Coronavirus gagne de plus en plus du terrain. Cette pandémie, qui est apparue, il y a quelques jours au Sénégal, est en train de créer la psychose chez les chauffeurs de taxi. Ils se disent très exposés avec les clients qu'ils transportent. Ces chauffeurs qui sillonnent Dakar et sa banlieue à longueur de journée se disent inquiets parce qu'ils ne savent pas qui est malade ou qui ne l'est pas. Ce taximan, rencontré sur les allées du marché de Colobane se confie "nous transportons beaucoup de gens et nous ne savons pas leur statut. On ne sait pas s'ils sont malades ou pas."