Coronavirus à Kolda : La région a atteint la barre des 200 cas positifs.

La région de Kolda a atteint la barre des 200 cas positifs au coronavirus. En effet, à la date du 31 août passé la barre de ce chiffre cité plus haut a été atteinte.



Ces cas sont ainsi répartis : le département de Kolda a enregistré 110 cas et 90 cas par le département de Vélingara. Cependant, la région aurait enregistré moins de cinq décès liés au coronavirus.



Cette explosion de cas s’explique du fait du relâchement constaté dans le respect des mesures barrières par les populations. Pourtant, dans la région les autorités sanitaires et administratives ne cessent de rappeler aux populations le respect des gestes barrières.