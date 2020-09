Coronavirus : Une tendance baissière notée à Kolda.

C’est une tendance baissière des cas positifs au coronavirus qui est notée dans la région de Kolda, ces derniers temps à l’image du pays. À ce jour, la région a enregistré un total de 209 cas positifs au coronavirus dont 116 cas pour Kolda et 93 à Vélingara. La région a enregistré aussi 17 décès liés à la covid-19 dont 13 à Kolda et 4 cas graves morts en évacuation à Ziguinchor.



Depuis quelques temps, la région n’a pas enregistré un nombre important de cas positifs. Actuellement, la région compte 5 cas sous traitement dont 3 au centre de traitement de l’hôpital régional et 2 à domicile et un total de 204 cas tous guéris, rapporte la région médicale.



Cette tendance baissière de la covid-19 notée à Kolda à l’image du pays est due certainement au respect rigoureux des mesures barrières par les populations. Les autorités ne cessent de rappeler à chaque occasion le respect de gestes barrières afin d’éradiquer cette pandémie...