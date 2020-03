Coronavirus : Un compte bancaire dédié à la réception des dons ouvert dans les livres de la Bceao.

Un compte bancaire est ouvert, au nom du Trésorier général du Sénégal, dans les livres de la Bceao, indique un communiqué de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Créé dans le cadre de l'effort national de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus, ce compte est intitulé « Compte spécial fonds coronavirus/Covid-19 ».



Il offre la possibilité aux personnes, physiques ou morales, d'y contribuer. Les personnes intéressées sont invitées à verser leurs dons par virement bancaire sur le compte « numéro : SN0000100100000006025215/CODE BIC BCEAO : BCAOSNDA », précise la même source.



L’autorité invite tous les particuliers qui veulent faire des dons en espèces ou par chèque, de se rapprocher des guichets du trésor public sur tout le territoire national. Les chèques devront être libellés à l’ordre du « Trésorier général du Sénégal Covid-19 ».



« Toutes les contributions se feront contre la délivrance d’un reçu bancaire, d’une quittance du Trésor ou tout autre document en tenant lieu pour les versements effectués auprès de ses guichets », informe le communiqué du démembrement du ministère des Finances et du Budget.



Les modalités de versement sont fixées, selon le lieu où se trouve le contributeur. « Virement depuis l’étranger (hors UEMOA), indiquer le compte n°: SN000 01001 000000060252 15/CODE BIC: BCAOSNDA, intitulé "Compte spécial fonds coronavirus/Covid-19". Virement national et autres pays UEMOA, indiquer le compte n° : SN750 01010 000003683106 74/Code BIC: TRPNSND1, intitulé "FORCE COVID-19" », ajoute le communiqué.