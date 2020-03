Coronavirus : Terrou-bi, Pullman, Radisson… la majorité des hôtels ont fermé.

Le « Terrou-bi » Hôtel, sur la Corniche ouest, s’est vidé de ses occupants jusqu'à atteindre le seuil minimal. Le personnel, envoyé en chômage technique, va souffrir de la pandémie du Coronavirus, le Covid-19 les frappant de plein fouet.



Le Radisson Blu Hôtel est également quasiment à l'arrêt, avec seulement quelques membres du personnel réquisitionné.



Le Pullman Hôtel serait aussi temporairement fermé et se tiendrait, à l'instar d'autres hôtels, prêt en cas de réquisition pour héberger des personnes mises en quarantaine.



Il ne reste plus que le King Fahad Palace ouvert, pour quelques dizaines de chambres, avec une réduction du personnel.



Mais, les mesures de précaution contre la propagation du Coronavirus imposées par les autorités sanitaires interdisent de s'y attabler. Les clients bénéficient d'un système de livraison adapté à la crise sanitaire. À noter que l’hôtel a mis à disposition des chambres répondant à l’appel du gouvernement pour accueillir les cas suspects.



Le contagieux Coronavirus se propage à tous les pans de l’économie touristique. Si l’avant-saison est d’ores et déjà manquée, l’industrie hôtelière s'attend à des mois longs et difficiles. C'est un nouveau coup dur pour l’hôtellerie avec l'impact de la pandémie sur l'économie en général.



Toutefois, le président Macky Sall a annoncé une série de mesures qui viendront renforcer les dispositifs mis en place pour soutenir le tissu économique, notamment l'industrie hôtelière.