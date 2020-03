Coronavirus : Tendance à la sensibilisation à Séoul qui opte pour une session du G20 pour encourager la coopération internationale

L’un des pays les plus touchés après la Chine au début de la propagation du Coronavirus, à savoir la Corée du Sud, connait une tendance à la sensibilisation. C’est ce qui ressort en tout cas d’une déclaration du ministre sud-coréen des affaires étrangères, Kang Kyung-Wha. Aussi Séoul opte t-il pour une session du G20 afin d’encourager la coopération internationale.

Jusqu'à présent, 17 pays ont officiellement demandé ces dispositifs alors qu'une attention particulière est portée sur le système de dépistage rapide du pays, qui est vraisemblablement à l'origine du taux de mortalité plus bas que la moyenne, selon Cheong Wa Dae.

Les exportations des kits montrent que la Corée du Sud joue actuellement un rôle actif pour aider les autres pays à lutter contre la pandémie, un changement par rapport à ses démarches concentrées auparavant sur les efforts pour endiguer l'épidémie au niveau national, a indiqué un haut officiel du ministère des Affaires étrangères.

La Corée du Sud a commencé à gagner une reconnaissance internationale pour ses efforts de confinement massifs qui ont conduit à une baisse des nouvelles infections et à un faible taux de mortalité.

Le pays a signalé à ce jour un total de 8.320 cas confirmés au Covid-19 et 81 décès.

D’ailleurs, selon l’agence Intergouvernementale « Yonhap », une conférence téléphonique est intervenue entre la ministre Coréenne et ses homologues du Canada, de l’Allemagne, du Brésil, de l’Italie et de l’Australie pour discuter de la coopération dans la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19). Lors des échanges téléphoniques, la ministre Coréenne Kang a renouvelé sa demande aux pays de s'abstenir d'imposer des restrictions d'entrée excessives aux voyageurs, car cela pourrait aboutir à la fermeture des frontières nationales et propager encore plus la peur de la pandémie.La session du G20 sera elle, une téléconférence pour la coordination internationale sur les moyens de surmonter la crise économique. Le président Moon Jae-in a aussi lancé l’idée d’une conversation téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron. Chung Eui-yong, directeur de la sécurité nationale à Cheong Wa Dae, a également eu une conversation téléphonique avec le conseiller à la sécurité nationale américain Robert O'Brien dimanche et lui a demandé de transmettre la proposition au président Donald Trump.La Corée du Sud a envoyé 51.000 articles de dépistage du coronavirus aux Émirats arabes unis (EAU), dans le cadre d’« exportations d’urgence ». Un officiel de Cheong Wa Dae a expliqué aux journalistes que le conteneur d’échantillons constitue l'un des deux principaux composants du kit de dépistage, l'autre étant le testeur. Le gouvernement a fait savoir qu'un certain nombre de pays ont demandé à la Corée du Sud de les aider à combattre l'épidémie.