Coronavirus : Suspension des audiences dans les cours et tribunaux (ministère de la justice)

Les audiences publiques qui se tiennent dans les cours et tribunaux sur toute l’étendue du territoire national sont suspendues pour trois semaines, a annoncé le ministre de la Justice. Me Malick Sall a pris cette décision face à la propagation du coronavirus au Sénégal.



Le Garde des sceaux appelle tous les sénégalais au respect de cette décision indispensable pour préserver la santé des justiciables, mais aussi celle des acteurs de la justice.



La décision de suspendre toutes audiences prévues dans les cours et tribunaux fait suite à la décision du président de la République d’arrêter toute manifestation publique pendant 30 jours. L’autorité veut lutter contre la propagation du Covid-19, après la découverte de 22 cas au Sénégal.