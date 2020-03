Coronavirus / Spéculations sur le nombre de morts parmi les sénégalais de l'extérieur : Les précisions et mises en garde de Moïse Sarr.

Les émigrés sénégalais sont partout dans le monde et travaillent durement pour subvenir aux besoins de leurs familles. Cependant, avec la propagation du Covid-19, il est évident qu'ils soient exposés comme d'ailleurs la plupart des autres citoyens.



Ainsi, sur le plateau spécial Coronavirus du jour de Dakaractu, le secrétaire d'État en charge des sénégalais de l'extérieur a tenu à préciser : "la situation des sénégalais à l'étranger est bien controlée".

Il soulignera par rapport à la déclinaison de certains chiffres relatifs aux cas infectés et même de décès, qu'il faudrait ne pas se focaliser sur des spéculations. " J'ai entendu plusieurs interprétations, mais il faut toujours faire attention à ces chiffres inexacts. J'appelle donc à la sérénité et aussi à l'assistance surtout de la part des consulats et des ambassadeurs, car la mort est quelque chose de sérieux et il faudrait au moins qu'un certificat de genre de mort soit écrit pour définir si la personne est morte du coronavirus ou d'autre chose", rappelle Moïse Sarr.



D'autre part, le secrétaire d'État chargé des sénégalais de l'exterieur soulignera que ces sénégalais auront un soutien conséquent que le président de la République a prévu pour eux pour faire face à cette pandémie.

Il rappelle aussi qu'un fonds établi au ministère des affaires étrangères au titre de l'aide et du secours aux sénégalais basés à l'étranger, montre aussi que ces derniers sont bien pris en considération...