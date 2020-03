Coronavirus / Réunion d’urgence au palais : La déclaration du président Macky Sall.

J’ai tenu à entendre les membres du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), les forces de défense et de sécurité ainsi que tous les services concernés par la lutte contre la pandémie COVID-19. Je les félicite pour les efforts accomplis depuis le Conseil présidentiel du 2 mars 2020, réunion au cours de laquelle j’avais validé le plan d’urgence et de riposte contre le COVID-19.







Je voudrais tout d’abord rassurer nos compatriotes que l’Etat continue de prendre toutes les dispositions requises pour faire face à la pandémie COVID-19.







A présent, avec l’apparition d’un foyer de transmission communautaire à Touba, j’instruis le Gouvernement, au-delà du Plan d’urgence qui couvre les activités de préparation du pays, de finaliser, un plan de contingence pour prévenir la propagation de l’épidémie. Ce plan prendra en compte tous les besoins urgents et complémentaires exprimés au plan sanitaire (déploiement d’hôpitaux mobiles, prise en charge des tests en laboratoire, installation d’équipements médicaux, acquisition de moyens de réanimation et d’équipements de protection individuelle pour le personnel médical, etc.).







Je note avec satisfaction, qu’en dehors du foyer de transmission communautaire signalé, deux malades ont été pris en charge par notre système de santé publique et sont complètement guéris.







J’en appelle à la vigilance de tous et au respect rigoureux des recommandations du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), conformément au règlement sanitaire international.







Sur proposition du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), j’ai décidé de :







1. l’interdiction, pour une durée de 30 jours, de toutes les manifestations publiques sur l’ensemble du territoire national ;







2. la suspension temporaire de l’accueil des bateaux de croisière sur le territoire national et le renforcement systématique des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes;







3. la suspension des enseignements dans les écoles et universités, pour une durée de 3 semaines, à compter du lundi 16 mars 2020 ;







4. le renforcement de la protection des personnels de santé, de sécurité, de défense et de secours mobilisés ;







5. la suspension des formalités nationales liées aux pèlerinages, pour l’année 2020, aux lieux saints de l’islam et de la chrétienté.







Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel à tous nos guides religieux à accompagner le Gouvernement et tous les services de l’Etat concernés dans la mise en œuvre des recommandations du Comité national de gestion des épidémies (CNGE).







S’agissant de la célébration de la fête nationale du 4 avril, je présiderai, au Palais de la République, une cérémonie de prise d’armes. Toutes les autres manifestations habituellement prévues pour la fête nationale sont annulées sur l’ensemble du territoire national.







J’invite toute la population à respecter les mesures d’hygiène individuelle et collective recommandées et à partager les messages de sensibilisation, de prévention et d’alerte.







Je recommande à nos compatriotes de la diaspora, vivant dans des zones à forte prévalence de COVID-19, de respecter les dispositions édictées par leurs pays d’accueil. Je leur exprime ma solidarité, ainsi que celle de toute la Nation, en ces moments difficiles.







Je vous remercie de votre aimable attention.