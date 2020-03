Coronavirus / Quel impact dans le commerce? Désarroi aux allées du Centenaire

Le Coronavirus a fini de provoquer la psychose au niveau des populations du Sénégal depuis l'annonce de quelques cas détectés. Une situation qui n’est pas sans conséquence, au risque aussi de paralyser l’économie. À Dakar, nombreux sont les commerçants qui vendent des produits provenant de la Chine. À cet effet, certains commerçants retrouvés aux allées du Centenaire ne dorment plus sur leurs deux oreilles. Car selon eux, si la propagation de la maladie persiste, elle risque de ralentir les activités commerciales avec la rareté des marchandises. D’aucuns invitent les autorités à être plus vigilantes au niveau des frontières parce que les chinois continuent de rentrer dans le territoire sénégalais. On est allé à la rencontre de ces vendeurs, écoutez…