Coronavirus : Quatre familles mises en quarantaine à Vélingara.

Quatre familles sont mises en quarantaine à Vélingara. L’annonce a été faite par le médecin chef de district joint au téléphone par Dakaractu/Kolda. En effet, Une habitante de la ville de Thiès, agent de santé de surcroît venue assister à Vélingara à une cérémonie de mariage, a été testée et déclarée positive au Coronavirus à son retour.



C’est dans cette optique d’ailleurs que quatre familles installées au quartier Marewé de la commune de Vélingara ont été mises en quarantaine samedi dernier où a séjourné l’agent de santé dépisté positif. L’agent de santé a passé trois jours à Vélingara du 13 au 15 mars dernier et c’est à son retour qu’il a été testé et déclaré positif.



À cet effet, Vélingara n’a enregistré aucun cas positif de coronavirus à nos jours. Malgré tout, le district sanitaire de Vélingara ne dort pas sur ses lauriers et continue de faire face à la propagation du covid19.



Aussi, selon les responsables sanitaires, il faut confiner toutes les personnes qui ont été en contact avec elle, c’est donc dans ce cadre que quatre familles ont été mises en quarantaine...