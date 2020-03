Coronavirus / Première expression publique du ministre depuis l’annonce du premier cas : En attente d'éventuelles nouvelles mesures.

Ce sera pour le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, la première expression publique depuis l’annonce du premier cas confirmé du Covid-19 au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action Solidaire travaillait encore ce lundi sur l’intervention du chef du département, prévue à partir de 16h, et censée rompre avec le discours basé simplement sur le dispositif.



Certains plaidant pour des mesures coup-de-poing, d’autres pour un changement de discours. Le ministre Diouf Sarr ne va pas renvoyer à plus tard d'éventuelles nouvelles mesures de précaution pour accentuer le dispositif de surveillance, de veille et d'alerte contre le coronavirus.



Des décisions destinées à prévenir «la propagation» du nouveau coronavirus pourraient être prises. Pour endiguer la propagation du virus, le lieu d’hospitalisation de la personne infectée (une personne revenant d'un voyage) sera certainement soumis à des mesures strictes dans le cadre de la surveillance au niveau national et au niveau de tous les points d'entrée.



Le ministre de la Santé avait annoncé des contrôles sanitaires sur les frontières, après ceux déjà mis en place à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), pour prévenir la propagation du Coronavirus. D’ailleurs, le Sénégal pourrait suspendre l'entrée dans le pays des voyageurs provenant de pays où sévit le nouveau coronavirus, selon des critères qui seront fixés par les autorités sanitaires.