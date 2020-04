Coronavirus/Polémique autour du nombre de sénégalais décédés dans la diaspora : Les explications de Moïse Sarr (Secrétaire d'État chargé des sénégalais de l'extérieur)

Le secrétaire d'État chargé des sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, a tenu à éclairer l'opinion publique sur la polémique autour du nombre de sénégalais décédés des suites du coronavirus à l'étranger. Selon lui, son département doit détenir des « éléments fiables et concrets » pour pouvoir communiquer sur le nombre réel de décès.



« Quand on nous signale un mort, le consulat saisit en premier, soit les autorités municipales, soit administratives de la localité avant de procéder à une vérification », explique Moïse Sarr au micro de la Rfm.



Il précise toutefois, que communiquer sur un genre de mort qui par la suite s'avère être faux serait un véritable choc pour la famille concernée. Raison pour laquelle, dit-il, il faut minutieusement procéder à une vérification et obtenir un certificat de décès pour pouvoir informer « juste et vrai ».



Selon le secrétaire d'État chargé des sénégalais de l'extérieur, il est inutile « d'installer la polémique » en de pareilles circonstances. Le plus important est de « compatir, soulager, assister et accompagner les familles qui sont en situation de deuil ».