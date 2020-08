Coronavirus : Plus de 350 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 48h, les cas communautaires sont en hausse.

D'après les chiffres quotidiens publiés par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, la Covid-19 a fini de s’installer au Sénégal comme l’atteste la hausse du nombre de cas communautaires. Pour les journées d’hier et d’aujourd’hui, le nombre de cas communautaires a dépassé celui des contacts suivis.



221 cas communautaires ont été enregistrés sur un nombre de 360 cas positifs recensés au cours des dernières 48h. L'augmentation de la circulation du virus a contraint les autorités à imposer le port du masque. Afin de réduire les risques d'infection, le ministère de l’Intérieur recommande d'éviter les rassemblements amicaux et familiaux.



Le coronavirus continue de sévir au Sénégal, où 244 personnes en sont décédées depuis le début de la pandémie, a annoncé ce jeudi 13 août le directeur de la prévention, El Hadj Mamadou Ndiaye. Concernant les hospitalisations, 3 923 malades sont actuellement traités, dont 51 en soins intensifs. 7 572 guéris sont rentrés à domicile.