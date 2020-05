Coronavirus : Où en est la pandémie au Sénégal deux mois jour pour jour après l’annonce de l’état d’urgence ?

La forte augmentation de patients sous traitement menace de saturer un grand nombre de Centres de traitement des épidémies (Cte) mis en place. Si la tendance se maintient, les patients infectés par le coronavirus ne vont pas tous être hospitalisés.

« Ne soyez pas surpris que l’on aille vers une prise en charge à domicile », a déclaré jeudi le Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgences sanitaires (Cous).

Aujourd’hui, très peu de régions échappent à l’épidémie de Coronavirus. Le recensement des cas de Covid-19 varie radicalement d’une contrée à l’autre : certaines sont peu touchées, quand d’autres sont frappées plus durement.

En ce qui concerne l’augmentation des tests, Abdoulaye Diouf Sarr a rappelé que le Sénégal a fait le choix d’adapter graduellement ses mesures en fonction de l’évolution de la pandémie.

Quand le président Macky Sall déclarait l’état d’urgence, le Sénégal était à 79 cas positifs, dont 8 guéris. À la date d’aujourd’hui, notre pays compte 2 900 contaminations. Le nombre de cas positifs recensés a été multiplié par plus de trente-six.En effet, le constat majeur est que la courbe des infections continue de hausser. Et ça semble aller de mal en pis. On se rapproche de la barre des 3 000 cas positifs au coronavirus.Malgré l’état d’urgence, l’épidémie de coronavirus s’est répandue dans le pays. Le virus met à l’épreuve notre système de santé. Et fait des dizaines victimes sur son passage.La hausse du nombre de décès est notée dans les derniers 27 jours consécutifs. Le surcroît de mortalité est constaté et le nombre de morts recensés au Sénégal a été multiplié par plus de quatre sur la période allant du 26 avril (8 décès) à aujourd’hui (33 décès).Les mesures restrictives, allégées entre temps, n’ont donc pas pu arrêter la chaîne de contamination. Suffisant pour que leur efficacité soit remise en cause par certains experts.Ce sont pourtant les mêmes mesures barrières édictées un peu partout dans le monde : couvre-feu, port du masque, interdiction des rassemblements, fermeture des frontières, des lieux de culte et de certains grands marchés.Le nombre d'hospitalisations augmente régulièrement, mais plus en médecine qu'en réanimation. La pression sur les services de réanimation augmente légèrement, avec 11 patients Covid-19 qui présentent actuellement des formes les plus graves de la maladie.Le nombre total de malades hospitalisés dans ces services reste supérieur aux capacités initiales. Ce qui fait que les patients de la Covid-19 asymptomatiques sont désormais soignés hors des sites de prise en charge.