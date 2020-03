Coronavirus : Matar Bâ adresse une lettre de soutien aux sportifs sénégalais évoluant à l'étranger

Suite à l'interdiction de toutes manifestations et ou rassemblements publiques par le chef de l'État qui entend prendre les devants dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, le ministre des sports Matar Bâ qui a appelé le monde sportif à se conformer à ces diverses mesures préventives, a également adressé une lettre d'encouragement aux sportifs sénégalais évoluant à l'étranger.

Dans une missive solennelle, le patron du sport sénégalais de témoigner toute sa compassion à ces fils du pays qui représentent partout les couleurs nationales.

« Chers compatriotes sportifs évoluant à l’étranger,

La propagation du COVID-19 nous rappelle tous, de quelque bord que nous soyons, les fragilités du monde actuel.

En de pareilles circonstances, nous devons resserrer les liens et faire de la solidarité active la trame de notre action quotidienne, particulièrement à l’endroit de ceux qui, comme vous, loin de leurs familles, peuvent vivre un sentiment de solitude, voire d’impuissance.

C’est pourquoi, en ma qualité de Ministre des Sports et au nom de Son Excellence M. Macky Sall , Président de la république, j’ai une pensée pour tous les sportifs sénégalais qui évoluent à l’étranger et qui défendent les couleurs du pays dans les différentes compétitions à travers le monde. »



Un appel à la citoyenneté et au sens des responsabilités qu'il n'a pas manqué de marteler tout au long de son adresse. « Le combat est engagé pour être remporté, et vous avez, vous aussi un rôle majeur à jouer, en faisant preuve de responsabilité et de sérénité et en respectant scrupuleusement les mesures édictées par les services de santé et de sécurité.

Il s’agit d’un comportement citoyen que tous ensemble, au Sénégal comme à l’extérieur, nous devons adopter, d’abord pour notre propre protection, ensuite pour rendre sauves nos familles et toutes les composantes de la nation. » Le monde sportif reste l'un des secteurs les plus affectés par la pandémie du coronavirus qui a entraîné la suspension de toutes les compétitions majeures (Championnats européens de football, NBA League...)

Au Sénégal la ligue 1 et 2 ainsi que toutes les manifestations sportives ont été suspendues pour une durée de 30 jours depuis ce 14 mars...