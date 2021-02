Coronavirus : Macky 2012 suspend ses renouvellements initialement prévus en mars.

Suite à la proclamation par le président de la République de l’état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès, la Conférence des leaders de la coalition Macky 2012, a décidé de reporter les renouvellements du bureau de Macky 2012 prévus au mois de mars, jusqu’à une date plus favorable pour être en phase avec ces décisions.



Toutefois, la Conférence des leaders prolonge le mandat du bureau actuel. Néanmoins, et conformément à son plan d’action, les Leaders de la coalition Macky 2012 vont poursuivre leur participation à la sensibilisation des populations au respect des gestes barrières dans tous les lieux susceptibles de propager ce virus par la distribution de masques, de gel et l’appel au respect de la distanciation physique.



Mais également sensibiliser sur la vaccination qui est le seul remède, à terme, pour faire face à cette maladie. La Conférence des leaders réitère ses félicitations au personnel médical pour le travail démentiel qu'il abat et l'encourage à persévérer dans cette voie.